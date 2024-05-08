幹細胞醣脂促進溝通 長庚揭胚胎著床黑盒子

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（中央社記者曾以寧台北8日電）胚胎著床過程複雜，其中胚胎與子宮內膜間的溝通如「黑盒子」待破解。長庚醫院研究發現，人類胚胎幹細胞的醣脂會促進母體與胚胎間溝通與免疫耐受性，可能有助於胚胎著床。

這是國際首次揭露醣脂於母體與胚胎間互動中，可能扮演關鍵的免疫耐受性增強角色。長庚醫院今天透過新聞稿表示，研究成果已刊登於2023年11月發育生物學領域第一名的國際知名期刊「發育細胞（DEVELOPMENTAL CELL）」，最快在3年後可應用於人工生殖技術。

平均每6對生育年齡的夫妻，就有1對面臨不孕困擾。林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科醫師吳憲銘說明，不孕症治療上會先鼓勵病人自然行房或是做人工受孕，再下一步才進行試管嬰兒；但目前人工生殖的成功率約50%，剩下的50%被稱為「胚胎著床的黑盒子」。

胚胎能否順利在子宮著床，是成功懷孕的關鍵。然而胚胎著床過程極其複雜，影響因素包含胚胎品質、子宮內膜容受性、胚胎與子宮內膜之間的彼此互動溝通。

吳憲銘指出，「胚胎與子宮內膜之間的溝通」，是為了讓媽媽的子宮內膜產生免疫耐受性，避免和媽媽不同基因體的胚胎被母體免疫細胞攻擊，造成自發性流產；此在研究上，被視為要破解「黑盒子」的關鍵因素之一。

林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所及婦產部生殖內分泌科團隊的最新研究發現，人類胚胎幹細胞所衍生的「醣脂」（glycosphingolipids，簡稱GSLs），會促進母體與胚胎間的溝通與免疫耐受性，可能有助胚胎著床。

林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所特聘講座教授游正博在數年前發表研究指出，人類胚胎幹細胞表面的「醣脂」可反映細胞生理狀態，因此也被當作胚胎發育時期的階段性指標。

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研究團隊博士後研究員羅紫祺更進一步研究發現，人類胚胎幹細胞所衍生的醣脂，可藉由外泌體轉移到單核細胞上，讓單核細胞分化成巨噬細胞時，會增強吞噬能力、利於組織重整，同時抑制T淋巴球細胞增殖、增加免疫耐度性，及促進滋養層細胞侵襲能力。

長庚醫院指出，研究團隊已與清華大學化學系教授林俊成合作，以化學合成出胚胎幹細胞外泌體之醣脂，並申請專利，可望最快在3年後，就能透過臨床注射方式增加胚胎幹細胞外泌體的醣脂，提升現行人工生殖技術效能，嘉惠不孕症患者。（編輯：李亨山）1130508