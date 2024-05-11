台師大與美威斯康辛大學簽約 育量子計算物理人才

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣師範大學物理系本月10日晚間與美國威斯康辛大學麥迪遜分校物理學系線上簽署碩士雙聯學位合作協議，每年將選送學生攻讀量子計算物理，且不限名額。

台師大今天發布新聞稿，美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）有5萬多名學生，培育出20多名諾貝爾獎得主，被譽為「公立常春藤大學」。

麥迪遜分校教授羅勃（Robert Joynt）與台師大物理系教授吳文欽長期學術合作，並曾於107學年度來台擔任講座教授，開授量子計算課程，認識了不少台師大的優秀學生，也成為兩校合作的契機。

昨天晚間的線上簽署儀式中，麥迪遜分校文理學院院長艾瑞克（Eric Wilcots）感謝雙方物理學系師長在量子計算領域的付出與努力，並期許未來進一步延伸到彼此在其他相關領域的學術交流。

台師大理學院長陳界山期待，藉由本次雙聯學位的深度合作，能在未來擴大合作學科的範疇，發掘其他領域交流的可能性。

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物理系主任林文欽表示，過去學生為探究外太空黑洞而進入物理學系，然而時代已改變，近年台灣半導體產業蓬勃發展，加上政府大力支持，量子計算人才的需求不斷增加，學生為學習量子計算知識而來台師大。未來雙聯學位將扮演重要角色，不僅強化學生專業能力，也能增加就業競爭力。

兩校的量子計算物理碩士雙聯學位計畫最快於明年9月啟動，台師大物理學系碩士生將可赴美進修1學年30學分的量子計算課程，並抵免部分在台學習的學分。滿足兩校物理學系的學位要求，便能取得雙碩士學位。（編輯：李亨山）1130511