台科大跨國生團隊結合SDGs 探索台灣120h賽耀眼

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（中央社記者許秩維台北13日電）台科大數位研究所的跨國學生團隊規劃5天4夜台灣永續探索行程，結合聯合國永續發展目標（SDGs），在「探索台灣120h」競賽中獲第3名。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，「永續」是引領台灣的關鍵議題之一，中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會合辦「探索台灣120h」，邀請學生組隊前往5家企業參訪，並須在5天內完成至少6處自選點探索，自選點須與聯合國的17項永續發展目標（SDGs）相關。

校方表示，台科大數位學習與教育研究所的印尼、肯亞、越南、台灣等學生組成ECO 4TUNE團隊，規劃5天4夜台灣永續探索行程，並在「探索台灣120h」競賽中獲得第3名。

ECO 4TUNE團隊探索行程，校方指出，台科大學生團隊曾前往花蓮農業研究推廣站、台泥DAKA循環園區、吉安好客藝術村、苗栗綠色夢工廠、推動無塑的東大門夜市、北投圖書館、新北大都會公園等地，透過實地探訪了解企業、政府、民間執行成果，也為國際生帶來跨文化體驗。

在所有探訪點中，校方表示，團隊學生印象最深刻的是台東鸞山森林文化博物館，擔任隊長的台灣學生洪世博分享，台灣民眾對原住民文化大多一知半解，更何況是來自其他國家的學生。

洪世博提到，在布農族嚮導帶領下，隊員以沉浸式體驗原住民與自然共存的傳統習俗及生活智慧，探索原住民在森林中的狩獵道路、製作手工麻糬等，也更理解原住民與大自然的密切連結。

這樣密切連結，洪世博表示，鸞山森林文化博物館成功將自然文化景點與SDGs中的優質教育、永續城鄉及保護生態結合，讓到訪民眾一同參與永續行動。（編輯：戴光育）1130513