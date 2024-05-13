旅台10年加國夫妻讚台灣物美價廉 亞洲最宜居

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（中央社記者程愛芬溫哥華13日專電）一對曾兩度旅居台灣共10年的加拿大夫妻，如今回到加拿大生活後仍念念不忘台灣的美好，表示台灣是亞洲少數能滿足低生活成本和較高薪資的地點，是亞洲最適合居住的地方。

綜合加拿大媒體DH Canada和Business Insider報導，45歲的馬丁（Becky Martin）和丈夫施密特（Craig Schmidt）在安大略省開一家窗戶清潔公司，儘管兩人回到加拿大定居已將近7年，但回憶起台灣生活，美好影像歷歷在目。

兩人是2002年第一次到台灣居住生活。當時年僅20幾歲的兩人在安大略省伯靈頓（Burlington）工作，背負沉重學生貸款的兩人，一心想努力賺錢還債。

馬丁說，她的一名大學室友到台灣工作生活，覺得對財務有很大幫助，建議他們也可以到台灣試試。

果然，因為台灣生活物美價廉，短短一年內他們就存錢還清了大約4萬加幣（約合新台幣95萬元）的學貸。

儘管無債一身輕，但兩人在台的職場生涯有遺憾。因為馬丁是兒童和青少年工作者，施密特是平面設計師，而住在台灣時，他們只能找到教英語的工作。

為了追求事業，2004年他們決定返回加拿大。接下來的幾年裡，他們工作出色、搬了幾次家、生了孩子，以為「從此過上幸福的生活」。

但不久後他們的財務再度陷入緊張，債務開始累積。於是，2009年夫妻倆決定搬回台灣，又僅以一年半的時間，就還清了約4.5萬加幣（約合新台幣107萬元）的債務。

台灣生活成本很低，尤其兩人住在嘉義，每個月僅花新台幣8000多元就租到4房2衛、可以俯瞰湖泊和山林的公寓，每個月水電費僅2000多元，摩托車汽油費更低至每星期不到100元。

他們很喜歡台灣生活。馬丁說：「台灣沒有加拿大人感官上熟悉的東西：天氣、氣味、食物、語言、教育、音樂、文化都不同，這是壓倒性的，但非常令人興奮。在門外度過的每一秒都是一場冒險。」

加拿大也實行全民健保，但對比台灣的醫療進步，馬丁認為加拿大「令人尷尬」。「台灣醫療非常棒。你有了工作後，醫療、牙科、處方藥等一切都涵蓋了，每個街頭都有醫生和牙醫服務，等待時間只有幾分鐘，就算要看專科醫生，也在幾天內就可以約上診療時間。」

從財務角度考量，台灣是非常適合居住的地方。馬丁根據個人經驗和研究後發現：台灣是亞洲少數能滿足低生活成本和較高薪資所得的地方。

她說：「日本、韓國、新加坡和中國的大城市都是居住成本非常昂貴的地方，儘管你賺得更多，但付出的代價也更高。如果你選擇像菲律賓、泰國、越南、馬來西亞和印度這樣的地方，也是令人興奮和環境美麗的地方，生活成本很低，但你的工資也很低。」

這一次他們在台灣住了7年多，因為父母年邁和有家庭成員去世，再度收拾行囊回到加拿大。他們說，加拿大生活成本很高，但「與家人在一起的時間價值最終超過了金錢價值」。

如今他們在距離多倫多一個多小時車程的基奇納（Kitchener）定居，離多倫多不太遠，但生活成本和人口密度都較低。

回憶起住在台灣最大的缺點，馬丁說，語言是最大障礙，因為「國語是一門非常難學的語言」。（編輯：馮昭）1130513