唐吉訶德疑扭蛋藏籤無大獎 消保官稽查後業者將補償

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）唐吉訶德西門店舉辦扭蛋抽獎活動發生疑似「藏籤」爭議，台北市法務局、警察局和商業處今天進行聯合稽查，消保官陳盈全說，對於扭蛋無大獎部分，唐吉訶德坦承疏失，其和協力廠商TENGA將發補償措施。

近日有民眾在網路發文表示，因看到日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」西門店的活動大獎尚未開出，所以就將扭蛋機剩下數顆扭蛋「全包」，未料拆蛋後都沒中大獎，質疑是「藏籤」詐欺。

針對相關爭議，法務局下午會同警察局及商業處到店家進行稽查，並請業者說明和提供相關資料。

台北市消保官陳盈全會後受訪表示，今天針對此爭議案進行調查，並對唐吉訶德和協力廠商TENGA做行政調查，初步調查了解，這次扭蛋活動共計銷售兩波，首波為4至6日，第二波為8至10日，且每場有99顆扭蛋籤。

陳盈全指出，經查TENGA稱有提供正確貨源給唐吉訶德；對於扭蛋機內並無大獎部分，唐吉訶德也坦承有疏失，目前正針對店內銷售情形進行內部調查。

針對消費者補償部分，陳盈全說，唐吉訶德與TENGA正在研擬，今天稍晚將發布相關補償措施聲明。

他說明，依照台北市消費者保護自治條例相關規定，業者必須正確揭露資訊，扭蛋部分則要揭露A賞或頭獎是否抽出，不能有所隱匿，否則可要求業者限期改善，違者可處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰。（編輯：陳清芳）1130513