苗栗一離岸風電環評過關 加強漁網纏繞檢視

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（中央社記者張雄風台北15日電）環境部環評大會今天審查苗栗離岸風電一環評案。經環評委員確認漁網纏繞檢視、排除機制，加強與在地漁民溝通等內容，建議本案補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第13次會議，審查「苗栗離岸風力發電計畫一環境影響說明書」。

開發單位表示，此案場位於苗栗縣竹南鎮及後龍鎮外海，面積約146平方公里，離岸最近距離約22公里，水深介於60至85公尺；規畫最多風機數量為143部、最大總裝置容量1360MW，最多設置3座海上升壓站，海纜自竹南共同廊道上岸。

環評委員於初審議會中提到，若使用使用浮動式基礎風機，會需要加強固定用纜繩的監測、是否會纏繞漁網等情況，並定期清除；若漁網沒有移除，可能影響海洋哺乳類及船隻航行安全。

開發單位表示，若採浮動式風機基礎，在技術可行及安全無虞原則下，每年至少檢視2次、清除1次海纜及錨鍊上纏繞的廢棄漁網，降低海洋生物纏繞的機會。

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環境部指出，漁網纏繞檢視依現行的規範，需承諾至少「每半年1次」，與「每年2次」意義不同；另纏繞排除至年至少1次，如有纏繞情況，應於海象許可下1個月內啟動排除作業。

環委並建議，漁業經濟情況除依漁業年報資料評估外，應加強即時與在地漁民及利害關係人溝通，並以問卷了解漁民真實想法；此外，若有鯨豚出沒，船隻航速應降至8節以下。開發單位承諾修正，環委最後建議本案通過審查。