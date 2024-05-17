白血病復發免切蛋蛋 長庚團隊完成2童CAR-T治療

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）白血病俗稱「血癌」是兒童常見癌症，最怕復發。13歲小華挺過化療不到半年，驚見雙側睪丸腫大，癌症復發陷入要不要切除的難題，在長庚團隊協助下接受CAR-T細胞療法保住睪丸。

國內目前可執行CAR-T細胞療法的醫療院所共有7間，林口長庚醫院今天舉辦記者會，宣布完成2例CAR-T治療，都是罹患急性淋巴性白血病的兒童。

林口長庚醫院兒童血液科主任張從彥說明，白血病約占所有兒童癌症的1/3左右，治療主要以化學治療為主，雖然整體治癒率不錯，仍有少數復發或頑固性的治療相當棘手，所幸近年來標靶及免疫治療有顯著進步，替這群病人帶來希望。

林口長庚醫院兒童內科部副部長陳世翔簡報指出，其中1名個案是13歲的病童小華（化名），8歲時被診斷罹患急性淋巴性白血病，化療結束後不到半年，就發現雙側睪丸腫大，確診為骨髓外復發的急性淋巴性白血病，骨髓檢查也發現「微量殘存疾病」（MRD）上升，代表骨髓即將復發。

8歲病童小寶（化名）則是在4歲時被診斷出罹患急性淋巴性白血病。陳世翔說，原本一切治療順利，無奈在化療結束後9個月注意到右側睪丸腫大，確診為骨髓外復發急性淋巴性白血病，骨髓檢查發現MRD上升。

陳世翔說，CAR-T治療是目前B細胞急性淋巴性白血病最新穎的治療，要價超過千萬元，自2023年11月起納入健保給付，但給付條件為患有難治型、移植後復發、第2次或2次以上復發的B細胞急性淋巴性白血病。

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這2名病童都是首次復發，因此不符合給付條件。陳世翔表示，與家屬討論後，仍決定讓病人分別自費接受CAR-T治療，目前規律回診，病情控制良好，睪丸體積明顯縮小。

張從彥說，CAR-T是癌症細胞治療重要的里程碑，原理是利用病人自身的免疫細胞，經過基因改造，產生強大的免疫力，可彌補傳統治療方式化療加放療效果有限，還可能要「切蛋蛋」的短處，同時可避免睪丸切除或放射治療，影響病童將來的生殖能力。（編輯：管中維）1130517