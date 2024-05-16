侵襲性腦脊髓膜炎難預防 醫提醒未治療致死率高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北16日電）藝人趙小僑今天分享2022年女兒「典典」3個月大時，曾疑似腦膜炎住進加護病房，幸好檢查確定不是腦膜炎，順利康復，醫師提醒侵襲性腦脊髓膜炎難預防，如未治療致死率高達5成。

台灣兒童感染症醫學會常務監事、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成今天出席記者會，聽著趙小僑分享女兒生病的經歷，他表示，在醫院發生過非常多更悲傷的憾事，侵襲性腦脊髓膜炎（IMD）是由腦膜炎雙球菌感染導致的疾病，初期症狀與一般感冒類似，困難診斷。

侵襲性腦脊髓膜炎最可怕的是感染後病情惡化快速，黃玉成說，個案在出現症狀後24小時內恐併發譫妄、意識不清、癲癇等嚴重後果，若未治療致死率將高達5成，甚至即使被救回，侵襲性腦脊髓膜炎可能引發嚴重後遺症，包括智力受損、截肢等，更有近7成兒童會出現學習障礙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃玉成提醒，侵襲性腦脊髓膜炎傳染方式是飛沫與密切接觸傳播，每10至20人就有1人為無症狀帶菌者，時間可長達數月，難以防備。容易感染高危險族群包括0至2歲嬰兒、2至6歲面臨學校群聚的幼童及青少年，其中確診高峰落在3至6個月免疫系統尚未健全的嬰幼兒群體。

隨著醫學技術進步，侵襲性腦脊髓膜炎已有疫苗可預防，英國、澳洲等地均已將腦膜炎疫苗列為嬰幼兒常規公費接種項目，黃玉成表示，在即將到來群聚機率高的暑假前，呼籲家有0至6歲嬰兒、孩子的台灣家長，可考慮施打疫苗，同時不要忽視勤洗手、戴口罩的重要性。（編輯：陳政偉）1130516