幼童高燒腹瀉黑泥便 原來是沙門氏菌惹禍

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）2歲蔡小弟發燒腹痛，一天腹瀉黑泥便10多次，就醫糞便培養確定是沙門氏菌惹禍。醫師提醒，沙門氏菌是人畜共通疾病，上完廁所、接觸貓狗家禽家畜後，沒有仔細清潔就容易感染。

阮綜合醫院今天新聞稿指出，近日急診有2名幼童都出現發燒、腹痛、嚴重腹瀉等狀況。除了蔡小弟，還有一名3歲幼童小智也是高燒腹痛，腹瀉泥便並帶有血絲。急診住院初期每次腹瀉前仍嚴重腸絞痛，並持續高燒，糞便培養檢驗後也確定是沙門氏菌感染。

阮綜合醫院指出，2名病童皆以第三代頭孢子抗生素與益生菌治療，蔡小弟1週順利康復。小智因病情較嚴重，另外補充點滴、電解質，5天後才完全退燒、糞便正常。

阮綜合醫院指出，5歲以下幼童與體弱老人是高危險群，初期症狀噁心嘔吐、腹痛下痢像急性腸胃炎，接著會呈現持續高燒不退，腹絞痛瀉泥便，糞便呈現墨綠色或帶有黏液、血絲，嚴重者往往脫水，免疫力較弱者可能引發腸穿孔，菌血症導致腹膜炎、腦膜炎等。

阮綜合兒科醫師楊岱璟指出，根據國內外調查報告，食源性及水源性疾病中1/3是由沙門桿菌引起，尤其在攝氏35至37度下，容易在生水，生蛋，奶製品及沒煮熟的魚肉類中大量繁殖。病例在夏季、大雨淹水後最多見。

楊岱璟說，沙門氏菌是人畜共通疾病，傳染途徑是接觸或糞口傳染，最有可能是上完廁所、接觸貓狗家禽家畜後，沒徹底清潔手部，手上的沙門氏菌透過吃食飲品、握手或烹調等接觸造成感染，是容易病從口入的疾病。

楊岱璟也提醒，預防感染沙門氏菌，務必在如廁後、換尿布或觸摸動物後，以及進食前、烹調食材時，確實清潔並擦乾雙手，避免吃進病菌或擴散傳染給家人。

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另外，沙門氏菌在攝氏60度加熱20分鐘或煮沸5分鐘才會被殺滅，楊岱璟指出，盡量不吃生蛋、破蛋，不喝過期牛奶或乳製品（冰淇淋、沙拉），不要生熟食混吃，食用煮熟食物，喝煮沸開水，少吃冰品冷飲等，皆可降低感染風險。

阮綜合醫院呼籲，一旦有腸胃炎症狀，如嘔吐、腹瀉、發燒等病徵即盡速就醫治療，由於沙門氏菌傳染期與患者的糞便排菌日期相關，此時傳染力最強，協助照顧者應避免處理家人的飲食，防止病菌傳播。（編輯：郭諭儒）1130503