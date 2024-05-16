衛福部首公布細胞治療癌症情況 尚無法斷定療效

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）衛生福利部今天首度公布特定細胞治療癌症技術實施情況，以治療開始後病人平均存活時間初步分析，乳癌患者過半仍存活。衛福部強調，細胞治療僅是輔助療法，尚無法斷定療效。

細胞治療被視為癌症與重症的新希望，衛生福利部在民國107年9月6日修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，新增6項細胞治療技術項目，首次收納病人為108年5月。

衛福部醫事司今天首度公布特定細胞治療技術實施情況，據統計，截至111年12月31日，總收案人數為911人，扣除未接受治療人數272人，以及未完成完整療程人數101人，完成完整療程人數共538人。

醫事司司長劉越萍接受媒體電訪指出，因涵蓋各種癌症種類，細胞治療項目也有多種樣態，異質性非常高，且這些病人通常合併接受多種現行標準治療，所呈現病況會受到多重因素影響。

劉越萍指出，不同細胞治療項目，在第1期至第3期，與第4期實體癌的細胞治療技術效果，不具有顯著性差異，加上死因統計目前結果僅公布至110年底。這次公布主要以描述性資料，呈現110年底實體癌第4期細胞治療技術初步結果。

劉越萍表示，根據收案統計，實體癌第4期病人中，至少接受一劑細胞治療者平均年齡為58.3歲，年紀較輕，符合外界想像希望給民眾嘗試治療的權利。

據統計，以存活天數一般定義為「治療開始後病人的平均存活時間」初步分析，乳癌病人24人中，超過一半病人仍存活，存活天數中位數無法計算；大腸直腸癌病人56人，存活天數中位數677天；肝癌病人36人，存活天數中位數368天；胰臟癌病人19人，存活天數中位數344天。

劉越萍強調，「統計的每一個病人都是合併治療，不是只有細胞治療，效果有多重因素，並非單一因素影響」，細胞治療只是輔助治療，民眾可能會接受化療或標靶治療，細胞治療不是唯一影響因素。

此外，劉越萍解釋，一般研究設計要區分是否有效，會有實驗組及對照組，但細胞治療無法有對照組，只能自己跟自己比，難以斷定有療效。（編輯：李亨山）1130516