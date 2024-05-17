嘉義老字號鴻圖書局9月底走入歷史 網友惋惜

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市中山路經營33年的鴻圖書局公告9月底結束營業，引起網友討論及惋惜。

鴻圖書局在店內外懸掛「全館結束營業、全面優惠折扣，一般圖書、文具等更多商品全面特價出清」，以及「33年珍重再見、感謝您33年的支持」等布條，有網友更將結束營業訊息PO在臉書社群，引起網友一陣惋惜聲浪。

網友紛紛留言「小時候的回憶就這樣熄燈了」、「真可惜，嘉義已經沒什麼實體書店了」、「高中的回憶沒了，以前下課就是跑書局翻書看雜誌小說」、「小時候愛逛的書局之一」、「這個是我學生時代的回憶」、「在嘉義市頂頂有名的鴻圖書籍也要關了，確實是嘉義市民的損失」等。

鴻圖書局第2代的經營郭浩昇告訴今天中央社記者表示，因店面不用承租，早期還有利潤，不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是轉折點，加上受到網路書局的價格折扣戰影響，鴻圖近幾年已虧損連連，雖然有文化部推出「文化成年禮金」補貼政策，但獲利情況僅維持3個月，並無法改善現況，只好選擇9月底結束營業。

郭浩昇說，自己原本在台北當上班族，10餘年前接手鴻圖時，當時員工曾多達20餘人，目前只剩13人，因衷心希望嘉義市有大型的書局，才會撐那麼久，無奈不敵網路書局的折扣競爭，未來停止營業後，這棟大樓規劃出租，也希望財力雄厚的大型書商可以考慮承租。

威信圖書公司總經理廖威融表示，傳統實體書局的利潤低，又碰上網路書局的價格折扣戰，以及大家看書的管道相當多、旅遊及字典等工具書，網路查詢方便，嚴重衝擊傳統書局的經營。（編輯：黃世雅）1130517