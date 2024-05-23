MeToo浪潮1週年 婦團籲更周延法律協助受害者

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（中央社記者李明宗、實習記者吳柔廷台北23日電）MeToo浪潮將1週年，台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯表示，很多站出來的受害者反遭加害者控告而再度受傷，呼籲政府要有更周延法律且申訴管道要更健全。

全國婦團高峰論壇及台灣#MeToo浪潮週年記者會今天上午在台北NGO會館舉辦，彭渰雯會中表示，MeToo事件發生時，婦全會成立後援團，協助受害者法律訴訟，而性別平等教育法、性別平等工作法與性騷擾防治法修正，讓多數民眾意識到性騷擾防治重要性，也呼籲政府調查過程可更嚴謹，讓防治機制更完備。

勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好接受媒體聯訪表示，受害者站出來後，加害者還要用訴訟方式封口，想幫受害者化解惡意傷害。

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與會的民主進步黨籍立法委員范雲曾提告中國國民黨籍立委陳雪生性騷擾勝訴，她說，MeToo運動帶動改革，但仍是「未完成的社會運動」。制度改革相對容易，文化改變非常困難，性騷擾就是權力不對等，尤其弱勢者發聲更難被外界關注，要特別留意。

去年MeToo事件促全面修正性平3法，增訂權勢性騷擾處罰類型，明定何謂一般權勢性騷擾主管，及特別權勢性騷擾的雇主或機關首長，新增民事懲罰性賠償等；增加被害人扶助、保護措施，完善保密規定及延長性騷擾申訴時效等。（編輯：李明宗）1130523