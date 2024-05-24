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農水署招考 6月28日起受理報名

2024/5/24 12:48
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農業部農田水利署今天表示，今年將甄試錄取正取251人、備取370人，6月28日至7月17日受理報名，甄試日期為8月31日，在台北、台中、高雄及花蓮4考區同時舉辦，歡迎報考。

農田水利署發布資訊，公告113年各管理處農田水利事業人員甄試簡章，共將正取251人、備取370人，呼籲有志者把握報名期限報考。

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農水署提醒，試務工作委託財團法人農田水利人力發展中心辦理，一律採用網路報名，不受理現場與通訊報名；甄試簡章、最新訊息與考古題等資訊，可至農水署官網的甄試專區查詢，或可於上班時間電洽財團法人農田水利人力發展中心（04）23146426#360詢問。

農水署說明，今年甄試灌溉管理人員的應試資格，增列「具機電相關專業證照」也可報考；「灌溉工程人員」及「綜合行政人員」則維持原有應試資格；因其各管理處均屬地方灌溉服務組織，甄試錄取進用人員須於原進用管理處服務滿6年始可外調。（編輯：管中維）1130524

#農田水利署
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