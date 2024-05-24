新北包種茶評鑑 27歲蔡智霖成最年輕特等獎得主

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（中央社記者楊侃儒新北24日電）坪林區是新北市包種茶最大產區，坪林區農會昨天辦理春季包種茶市級評鑑，特等獎由27歲青農蔡智霖拿下，成為最年輕特等獎得主，他感謝評審肯定，表明會顧好製茶本業。

新北市政府農業局今天發布新聞稿表示，坪林區包種茶栽培面積488.49公頃，年產量282公噸，占全市65%。

農業局表示，坪林區農會5月16至23日進行包種茶評鑑，共有1635點茶品參賽，依品質分類為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎。

農業局表示，特等獎由27歲青農蔡智霖獲得，成為最年輕的包種茶王，他除了拿下特等獎，也獲得頭等獎、金質獎、參等獎及優良獎等，共囊括13個獎。

蔡智霖今天接受中央社記者電訪表示，昨天獎項公布時他正在製茶，朋友告訴他得獎訊息，他感覺好像在作夢，反覆跟大家確認消息是不是真的，直到今天才感到比較真實。

蔡智霖在念書時，只要有空都會回家幫忙製茶，因母親身體不適，為傳承製茶家業及照顧家人，退伍後決定回家接手，已有5年經歷，在茶園管理上施用有機肥，未來也希望結合AI科技，提高茶的品質穩定度。

他說，感謝肯定，不會因得獎而迷失，仍舊會把製茶本業顧好，持續精進技術，至於今年冬茶評鑑，他也說會繼續參加。

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農業部茶及飲料作物改良場北部分場副研究員兼分場長評審蘇彥碩表示，今年氣候穩定，茶樹生長狀況良好，茶菁優良，且製茶期間天氣好，適合製茶，春茶的特等茶樣，發酵充足，茶乾油亮有光澤，茶湯澄清透亮，呈現清香。

坪林區農會理事長陳文慶表示，坪林包種茶春茶於4至5月採收期時天候佳，溫度適中且雨量充沛，適合茶葉製作，今年春茶品質佳，茶農以精湛製茶技術造就茶品獨特韻味，包種茶外觀條索狀，色澤翠綠，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級。（編輯：林恕暉）1130524