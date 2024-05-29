每天工作久站12小時 小吃店老闆雙膝關節退化

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中東勢一間小吃店老闆，20年來每天站著工作12小時，還蹲著洗菜，上月痛到無法站立，就醫發現雙膝嚴重退化性關節炎。而近來「16蹲」舞蹈爆紅，醫師也提醒恐引發關節炎。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，副院長、骨科主治醫師王芳英表示，63歲姚姓患者求診時自述右腳膝蓋痛，站都很困難，檢查發現雙膝嚴重退化性關節炎，是典型的內翻變形，也是所謂的O型腿，屬於第三、第四級，必須以置換人工關節方式治療。

姚姓患者表示，他本在餐廳當主廚，921地震後景氣不好，父親年紀大了，因此他接手家中小吃店，從採買食材、洗菜、烹煮過程，親力親為，每天從早忙到晚，連續20年，一天站12小時，幾個月前右腳開始疼痛，先到其他醫院看診，吃了藥物也打了玻尿酸，卻不見好轉，上個月疼痛加劇。

姚姓患者已歷經10次不同部位的手術，很害怕再開刀，但為了繼續工作，聽從醫囑置換人工關節。

王芳英提到，不同的退化性關節炎分級有不同的治療方式，第一、第二級可用物理治療，第二、第三級可選擇玻尿酸或PRP注射，但是到嚴重的第三、第四級，只能考慮人工關節置換，吃再多保健食品也沒效果，若不積極治療，腳痛會愈來愈不想走路，接著恐會引發肌少症，更會併發其他的內科疾病。

王芳英說，多年臨床經驗發現，55歲後就該特別注意膝蓋，需要適時補充鈣質也要適當運動，萬一有嚴重退化性關節炎，千萬不能拖延，趁著年輕有體力趕緊手術，目前國內微創膝關節手術很純熟，術後第2天便能下床，積極復健很快能恢復正常生活。

王芳英提醒，退化性關節炎不是老年人的專屬疾病，長期久站的櫃姐、餐飲服務員，或是用膝蓋過度的年輕人，都是退化性關節炎的高危險群。

最近很夯的「16蹲」舞蹈，連續激烈蹲跳，王芳英呼籲，如膝蓋關節不好，不要勉強跟風大跳，以免引發關節炎，在膝關節使用不當的情形下，都有可能讓膝蓋提早退化。（編輯：郭諭儒）1130529