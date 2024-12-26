都更條例配套子法修正 放寬容積認定約27萬戶受惠

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（中央社記者高華謙台北26日電）配合都市更新條例修正，內政部今天修正通過都市更新建築容積獎勵辦法，放寬原建築容積獎勵適用範圍，已掛號申請建照者皆可適用，估全國將有8216棟6層樓以上老屋、約27萬戶受惠。

為加速921大地震前的建物更新，立法院會10月三讀修正通過都更條例第65條，放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，簡任視察郭凱迪表示，配合都更條例第65條修正通過，部務會報修正通過都市更新建築容積獎勵辦法第1條、第3條、第5條，放寬原建築容積獎勵適用範圍，提高所有權人參與都市更新意願，加速推動921地震前耐震不足的建物更新。

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內政部國土管理署主任秘書朱慶倫表示，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶可受惠，其中66.5%集中在雙北。此外，危老容積獎勵辦法也會在明年初由內政部法制處召開審查會審議，若審查通過，也可以適用從寬認定容積計算方式。

內政部指出，都市更新建築容積獎勵辦法修正案將依法制作業程序，於近日發布施行，以加速老舊建物更新整合，維護民眾居住安全品質。（編輯：林興盟）1131226