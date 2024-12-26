加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

都更條例配套子法修正 放寬容積認定約27萬戶受惠

2024/12/26 18:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北26日電）配合都市更新條例修正，內政部今天修正通過都市更新建築容積獎勵辦法，放寬原建築容積獎勵適用範圍，已掛號申請建照者皆可適用，估全國將有8216棟6層樓以上老屋、約27萬戶受惠。

為加速921大地震前的建物更新，立法院會10月三讀修正通過都更條例第65條，放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，簡任視察郭凱迪表示，配合都更條例第65條修正通過，部務會報修正通過都市更新建築容積獎勵辦法第1條、第3條、第5條，放寬原建築容積獎勵適用範圍，提高所有權人參與都市更新意願，加速推動921地震前耐震不足的建物更新。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

內政部國土管理署主任秘書朱慶倫表示，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶可受惠，其中66.5%集中在雙北。此外，危老容積獎勵辦法也會在明年初由內政部法制處召開審查會審議，若審查通過，也可以適用從寬認定容積計算方式。

內政部指出，都市更新建築容積獎勵辦法修正案將依法制作業程序，於近日發布施行，以加速老舊建物更新整合，維護民眾居住安全品質。（編輯：林興盟）1131226

朱慶倫
1000平方米新建物屋頂強制裝光電設備 草案年底預告危險路口改善中市完工率僅15.9% 國土署：督促趕辦
郭凱迪
身分證並列台羅拼音？內政部：若政策決定會配合修正防原民部落遇颱成孤島 劉世芳：盤點可設置光電場所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：