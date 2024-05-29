快樂天堂基金會捐500萬 助中彰投弱勢繳健保欠費

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）快樂天堂基金會今天宣布啟動捐助健保愛心專戶深耕行動，自民國113年起每年捐助新台幣100萬、連續5年共捐500萬元，以協助中彰投地區遭逢急難弱勢民眾繳納健保欠費。

中央健康保險署中區業務組今天與快樂天堂基金會召開「愛在健保流轉 遇見快樂天堂」捐款記者會，由健保局中區業務組長丁增輝與快樂天堂基金會董事長張雪如，一起啟動捐助健保愛心專戶深耕行動，快樂天堂基金會將連續5年共捐出500萬元挹注健保愛心專戶。

丁增輝表示，健保署於民國91年設立全國性「健保愛心專戶」，匯集大眾愛心，協助弱勢繳交健保費，20多年來，湧自各界各角落愛心不曾間斷，中區在地的捐款達6255萬元，包括志工、小機車行、善心家族、寺廟及基層診所聯誼會等，約近6成來自醫界，截至112年底，已累積協助5756人。

丁增輝說，健保署中區業務組在921震災時即率先於中彰投地區建立愛心協助機制，接受外界愛心捐助弱勢繳清健保欠費；尤其疫情期間，中區業務組也成立專案，匯集愛心救助失業又遭逢急難傷病的特殊境遇家庭或個案共1094人，繳清健保欠費1546萬元。

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張雪如表示，健保制度可說是世界奇蹟，但有不少弱勢者繳不起健保費，健保愛心專戶是很好的活動，快樂天堂基金會長期從事收容受虐婦女及兒童；也協助弱勢民眾善終，例如協助因家貧赴日打工卻猝死的廖姓男子骨灰返台魂歸故土，廖爸爸今天也出席記者會，感謝快樂天堂基金會善舉，他會好好撫養孫子長大。

健保署呼籲，社會各界如發現經濟困難無力繳納健保費的弱勢民眾，可到健保署官網搜尋「弱勢民眾通報平台」或透過健保LINE官方帳號「健保弱勢協助」服務選單通報，以分期繳納、無息紓困基金貸款或愛心轉介公益團體等措施，協助繳納健保欠費。（編輯：陳仁華）1130529