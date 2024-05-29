亞洲錦蛙入侵 台江國家公園4年移除逾4000隻

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（中央社記者張榮祥台南29日電）外來種亞洲錦蛙入侵快速擴張，蛙鳴宏亮，台江國家公園2018年首度記錄，2020年起4年來共移除逾4000隻，尤其雨後夜晚達到高峰，1個晚上最多可抓到約300隻。

國家公園署台江國家公園管理處今天告訴中央社記者，亞洲錦蛙外型雖有點可愛，但蛙鳴宏亮，擾人安寧，又擁有驚人適應力及繁殖力，1隻雌蛙1次可下5000個以上蛙卵，若不抑制，短時間就會大爆發。

台江國家公園2018年首度記錄到亞洲錦蛙，2019年起監測移除及族群抑制，台江處統計，2020年移除1176隻，2021年1141隻，2022年997隻，2023年898隻，4年來共移除4212隻，讓園區數量控制在1000隻以下，目前主要分布於城西防風林。

台江處人員說，亞洲錦蛙擅於隱匿，只能利用覓食或繁殖時捕捉，尤其是在雨後夜晚的固定路徑上，1個晚上最多可抓到約300隻。

台江處人員表示，亞洲錦蛙入侵台灣後，族群多在南部，但近來已往中北部移動，最新動態是苗栗也發現亞洲錦蛙的蹤影。

台江處2020年起每年則舉辦1次防治宣導教育活動，教導人們認識及如何捕捉亞洲錦蛙，今年是6月29日的「夜探城西防風林」，讓人見識亞洲錦蛙入侵造成當地生態的影響。

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資料顯示，亞洲錦蛙屬於狹口蛙科的中型蛙類，體長可達7.5公分，外表肥胖，吻極短，後肢粗壯有力，背側顏色對比明顯，全身皮膚表面有顆粒狀突起，具有黏液，蛙鳴聲可達70分貝。

亞洲錦蛙主要分布在東南亞及中國華南地區，相較於其他蛙種，似乎更能適應不同棲地，因皮膚有毒，天敵僅有眼鏡蛇。台灣最早於1998年在高雄林園、鳳山水庫一帶發現亞洲錦蛙，如今南高屏都可發現蹤影。（編輯：黃世雅）1130529