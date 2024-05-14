外來斑腿樹蛙擴散入侵 原生布氏樹蛙棲地需管控

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農業部林業試驗所今天表示，新增5種外來蛙類入侵台灣生態，以斑腿樹蛙擴散最廣、繁殖力強，研究發現同一棲地的原生種布氏樹蛙叫聲相對減少，生態敏感區需加強控制。

隨著聯合國倡議永續，相關議題成了主流施政重點，林試所發布資訊指出，入侵蛙類不僅於美洲牛蛙，近10至20年間還有亞洲錦蛙、海蛙、斑腿樹蛙、海蟾蜍及溫室蟾等5種外來蛙類被發現，其中斑腿樹蛙造成很大問題。

林試所說明，斑腿樹蛙每次產卵高達近千顆，可能導致原生蛙類的食物短缺，很快就占據棲息地，擴散最廣；研究人員分析2015、2019與2023年，有關翡翠水庫周邊聲景監測資料發現，斑腿樹蛙的叫聲越來越多，生態習性相近的原生種布氏樹蛙則越來越少。

林試所再舉例，東華大學副教授楊懿如研究團隊執行的「外來種斑腿樹蛙控制與監測計畫」報告指出，除了台東縣，斑腿樹蛙已在全台擴散，目前已進入「長期管理」階段；通過持續監測外來蛙類的分布、數量，可預測受威脅的生態敏感地區，並採取適當措施控制，同時要加強飼主觀念宣導，避免寵物脫逃、棄養。

林試所也認為，應加強保護、復育原生蛙類，透過保護棲息地、控制外來入侵蛙類擴散，可減輕外來入侵物種對原生蛙類生存的影響；同時可鎖定「受外來入侵蛙類影響較大的區域」或是「重要的原生動物棲息地」，進行外來蛙類的清除和管理工作，以恢復生態系統平衡。（編輯：管中維）1130514

農業部林業試驗所表示，原生種布氏樹蛙（左）與外來種斑腿樹蛙（右）的大腿內側紋路是主要區分方式；布氏樹蛙為白底黑網紋，斑腿樹蛙為黑底白點。（林試所張俊文拍攝提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年5月14日

農業部林業試驗所14日表示，新增5種外來蛙類入侵台灣生態，以斑腿樹蛙擴散最廣、繁殖力強，由頻譜分析圖發現，斑腿樹蛙具有連續性像機關槍的叫聲，是非常明顯的辨識依據，民眾可經由手機掃描QR Code下載叫聲聆聽。（林試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年5月14日