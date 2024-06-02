環球科技大學等4大專7月底停辦 教團估未來40校面臨退場危機

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（中央社記者許秩維台北2日電）環球科技大學等4所大專將於今年7月底停辦。私校工會今天表示，大專將自117學年起面臨少子女化的嚴重衝擊，預估未來約有40所私立大專可能面臨退場危機。

位於雲林縣的環球科技大學、位於嘉義市的大同技術學院、位於彰化縣的明道大學3所專案輔導學校，因改善期間屆滿仍未能改善，經教育部私校退審會審議，預計112學年結束時（今年）7月停辦。位於高雄市的東方設計大學被列專輔學校，校方申請112學年全面停招，經教育部核定，預計112學年度結束時停辦。

全國私校工會理事長吳忠春今天接受中央社記者訪問時表示，觀察台灣的人口出生率，少子女化海嘯將於114學年嚴重影響高中職，在生源減少下，加上學生普遍傾向讀公校，對私校衝擊更大，預估127學年私立高中職人數恐不到3萬人，可能至少50所私立高中職面臨退場危機。

大專部分，吳忠春說明，114學年的高一新生在117學年進入大專後，就輪到大專面臨招生挑戰，預估屆時台灣大專生可能低於20萬人，扣掉公校的名額，剩下的學生可能只夠70所私校分配，因此可能約40所私立大專會面臨退場危機。

對於少子女化衝擊高中職和大專招生，吳忠春建議，教育部要擴大對私立高中職的教學資源補助，這樣降低學校經營成本，讓學校即使收到較少學生，也不會影響到學生受教品質；私立大專則建議增加生源，包括外籍生或陸生，來彌補台灣生源不足的困境。

教育部透過文字回應，為維護退場學校學生就學權益，教育部已於今年3月至5月間到大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學及明道大學等4校辦理學生分發說明會，協助學校停辦時仍具正式學籍的學生至其他學校繼續就讀。

根據教育部資料，4所大學合計728名學生接受分發（大同技術學院80名、東方設計大學123名、環球科技大學320名、明道大學205名）。（編輯：管中維）1130602