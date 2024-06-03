各地降雨趨緩 北部及東北部天氣稍涼

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（中央社台北3日電）中央氣象署指出，今天鋒面位於巴士海峽，北部及東北部天氣稍涼，受鋒後乾空氣影響，各地降雨明顯趨緩。南部及花、東地區及各地山區仍有局部短暫陣雨；其他地區及澎、金、馬為零星短暫陣雨轉多雲的天氣。

氣溫方面，清晨低溫西半部及花東約攝氏20至23度，台東約25度，預測白天高溫北部、東北部及東部地區高溫約25到27度，體感舒適，其他地區溫暖微熱，預估高溫來到28到31度。

此外，雲林以北沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面南移至巴士海峽，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響北部及沿海地區，中部以南位於下風處，污染物稍易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：黃世雅）1130603