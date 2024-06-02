北台灣晚間雨勢漸緩 5日起鋒面再臨端午偏暖濕

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天表示，隨著鋒面持續南移，北台灣晚間降雨會逐漸趨緩，苗栗以南仍要留意明顯降雨；下波鋒面預計5日起生成，水氣可能持續影響1週，預估今年端午節呈現偏暖濕天氣。

中央氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，今天降雨明顯，主因是颱風馬力斯減弱後的水氣與鋒面一同影響台灣；隨著鋒面逐漸往南移動，預估今晚北台灣降雨就會逐漸趨緩，但苗栗以南還是會有較明顯降雨。

趙竑說，今天降雨以南台灣較顯著，目前算是雨勢正大的時候，時雨量最大的時間就是下午4時許至5時之間，以嘉義縣義竹鄉達70毫米最多；今天截至下午5時，累積雨量也是在嘉義縣義竹鄉168.5毫米最高。

其他縣市部分，台南市善化區累積雨量達128毫米、屏東縣高樹鄉101毫米、高雄市大樹區99毫米。

趙竑提醒，今晚至明天各沿海地區仍要留意有8至9級強陣風。

趙竑表示，明天鋒面抵達巴士海峽，上半天全台降雨會稍微趨緩，南部、花東及各山區仍可能有局部短暫陣雨；4日是天氣又再轉換的時間，各地水氣增加，加上偏西南風，南台灣有局部降雨、北台灣則是零星降雨。

趙竑指出，5日有一道鋒面在華南地區生成建立，水氣會一波波傳到台灣，全台又轉為有短暫陣雨的天氣，5、6日西半部水氣較盛、降雨較廣泛，各地留意有短暫陣雨，東半部則是局部短暫陣雨。

趙竑進一步說明，目前觀察這波水氣可能持續至12日，也就表示端午節（10日）可能呈現偏暖濕天氣，但後期降雨強度及範圍仍需再觀察。

溫度方面，趙竑說，明天北台灣偏涼，北部、東半部高溫約攝氏25、26度，中部仍有近30度，清晨各地低溫約21至24度；4日之後氣溫回升，各地高溫接近30度，為偏暖濕的天氣。

趙竑補充，未來一週台灣主要受到鋒面影響，目前在海面上暫時沒有其他熱帶系統發展的訊號，氣象署會持續觀察。（編輯：張雅淨）1130602