英國文化協會外師20年未調薪 6/11起罷工投票

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（中央社記者許秩維台北5日電）高教工會今天表示，英國文化協會設立英語教學中心，聘僱外籍教師來台，薪資卻20年未調漲，歷經勞資協商後仍未獲得善意回應，預計6月11日起進行罷工投票。

台灣高等教育產業工會與台灣高等教育產業工會英國文化協會分部今天在英國文化協會信義教學中心前舉行記者會，對外公告即將進行的罷工投票期程和最快可能發動罷工的時間，並發傳單給學生和家長，期盼理解教師的決定。

高教工會研究員陳柏謙表示，英國在台辦事處所屬的英國文化協會於2004年在台北市信義區設立第1個英語教學中心，聘用外籍教師來台從事英語教學工作，但過去20年台北地區的物價上漲幅度已超過25%，英語教學中心近8年學費也調漲35%，這些外籍教師的薪資卻20年未調漲。

陳柏謙提到，歷經勞資協商和由台北市勞動局召開的勞資爭議調解後，英國文化協會仍未給予合理的調薪回應，因此在各地英語教學中心受聘的外籍教師別無選擇，只能於6月11日起進行罷工投票，一旦取得過半數工會會員投票同意後，若資方仍拒絕提出更合理的調薪方案，最快預計於6月底展開罷工。

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台灣高等教育產業工會英國文化協會分部召集人Jack Falconer（傑克．法柯納）指出，許多外籍教師都在台灣生活多年，也希望長期留在這裡，但學生被收取的學費和物價持續上漲，外籍教師的薪資卻保持不變，為爭取合理的調薪，外籍教師最後可能不得不透過罷工來爭取。

高教工會也誠摯期望學生與家長理解後，能一同向英國文化協會表達支持外籍教師爭取合理調薪的行動，一旦罷工投票通過後，工會會在第一時間公告後續執行罷工等重要訊息。（編輯：李亨山）1130605