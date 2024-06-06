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華南雨區東移 午後中南部留意大雨

2024/6/6 08:13（6/6 08:22 更新）
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台北市中山區有民眾未攜帶雨傘出門，快速過馬路躲雨。（中央社檔案照片）
台北市中山區有民眾未攜帶雨傘出門，快速過馬路躲雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）中央氣象署今天表示，華南雲雨區持續影響，加上廣東海面的低壓帶較接近台灣，條件更有利於降雨。南部及中部山區有短暫陣雨或雷雨，且午後雨勢增加，有局部大雨發生機率；其他地區雲多，整日降雨機率也偏高。

溫度方面，清晨各地低溫普遍為攝氏22至24度，感受稍有涼意，而高溫在北部為25、26度，其他地區為28至30度，白天雨停的空檔感受舒適溫暖。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天華南雲雨區東移，環境風場為偏東風，西半部於降雨空檔污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1130606

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#溫度
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