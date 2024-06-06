環團籲放棄淡北道路 新北：會善盡人本環境責任

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）環境法律人協會今天表示，淡北道路使淡水河失去大片綠地，是景觀、休憩、氣候變遷的損失，盼放棄淡北道路，等淡江大橋完工後再評估交通需求，為市民保留一片綠色廊道。

對於環保團體訴求，新北市政府表示，會依環境影響評估決議，善盡打造人本環境與推動大眾運輸的責任。

環團今天在市府市民廣場召開記者會指出，爭議25年的淡水河北側道路（淡北道路）開發案，今年2月開工後，淡水河北側綠色廊道已一片狼籍，呼籲市府放棄淡北道路，為市民保留完整的濕地及城市綠肺。

律師張譽尹表示，律師團針對環評審查結論中的程序、實體爭點、生態、水文與空氣等調查待釐清事項，於2021年3月對環境部、市府新工處提出行政訴訟，於6月5日言詞辯論終結，將於7月11日一審宣判。

淡水竹圍地區居民魏伯任表示，樹梅坑溪下游的生態美景面臨破壞，市府捨棄已有都市計畫的拓寬台2線，堅持施做新的淡北道路，卻不斷追加工程費用，此舉並不會比拓寬台2線方案還要便宜。

「全球綠人之友會」理事李春祥表示，淡北道路台北市端出口匝道只有1個車道，只是將塞車路段從台2線移至台北市北投區，造成當地塞車，甚至影響救護車，不能作為救命道路。

淡北道路行政訴訟案律師張智鈞表示，環評漏列空氣品質、防洪規劃，使環評委員資訊不完全。369次環評審查大會的環評委員，未實質討論爭議點就作成處分，違反合議制精神，應予撤銷環評。

環團表示，淡北道路獨厚來自淡水小客車。對此，新北市府新建工程處副處長李仲昀接受中央社記者訪問表示，淡北道路並非鼓勵私人運具，而是創造足夠的路幅空間，結合票卡起迄點，掌握旅客習性調整公車路線、班次，以活化公共運輸，交通主管機關都有以科學方法預測，確認交通效益。

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李仲昀說，行政訴訟過程，法院慎重開了12次程序庭與最終言詞辯論，市府有責任依照環評報告書執行環保措施，為環境盡公共運輸與人本環境的最大決心。

李仲昀說，依交通模擬至民國130年的交通需求，若拓寬台2線，依舊會塞車。交通部公路局也評估，採取外環道路，解決疏導通過市區的車流，才會避免塞車。至於工程經費上升，主要是近年缺工、缺料導致，除了原物料上漲，有時候有錢還不一定叫得到工人。（編輯：李錫璋）1130606