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端午節連假高乘載時間一次看 首日國道10路段恐壅塞

2024/6/7 18:36（6/7 19:16 更新）
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圖為國1圓山到內湖路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）明天是端午節連假首日，交通部高速公路局今天指出，預估國道有10個路段車多壅塞，西部國道南下在明天上午8時就可能出現車潮，國5則預估清晨就會出現，下午才會紓解。

高公局預估，8日國道10個路段可能車多壅塞，包含國1高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統；國3中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢、仁武-左營端。

西部國道預估上午8時就可能出現車潮，國5預估清晨5時就會陸續出現車潮，可能都要下午之後才會紓解。疏導措施包含清晨5時到中午12時國1封閉平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；清晨0時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口。收費措施方面則是採單一費率，不過凌晨0時到清晨5時暫停收費。

高乘載管制時段為9日與10日下午1時至6時，範圍包括國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。（編輯：管中維）1130607

8日開始端午節連續假期，高公局對部分路段實施交通疏導措施。（圖取自facebook.com/hi.freeway）
8日開始端午節連續假期，高公局對部分路段實施交通疏導措施。（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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