弘光科大「高年級」畢業生 重拾課本圓年少夢想

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）來自馬來西亞56歲新住民陳秀琴與77歲蔡月霞，年輕時都因家境未能升學，她們再次重拾課本，利用晚上唸書，將知識應用工作上，克服電腦操作等困難，今天2人順利畢業，一圓年少時夢想。

弘光科技大學今天舉辦畢業典禮，校方透過新聞稿指出，2名「高年級」畢業生，力行終身學習、追求自我實現，來自馬來西亞的陳秀琴，年少時看到朋友來台念大學，但因家境不允許，她只能作罷。

陳秀琴白天從事長照工作也常參加新住民社團活動，她利用晚上進修，更將學習到的知識應用在照服工作上。她自老人福利與長期照顧事業系進修部畢業，更獲得德育成績優異獎，她開心表示，一圓年少的夢想。

食品科技系進修部畢業生蔡月霞以第1名成績畢業，獲得學業特優獎、德育成績優異獎，民生創新學院還另外頒發「孜孜不倦獎」。導師及同學們表示，實至名歸，阿嬤同學不但成績第1名，學習精神也是第1名。

蔡月霞說，初中時成績還不錯，考慮家境因素未再升學，58歲工作退休後接著帶孫，70歲左右孫子長大了，她想要重拾書本，在家人的支持下念沙鹿高工進修部畢業，接著繼續念大學。高齡念書得克服對電腦操作不熟悉等，蔡月霞樂在其中，她說，很高興終於拿到大學畢業證書。

校長黃月桂也給予畢業生祝福，她表示，畢業只是代表在弘光的學業暫告一段落，但人生的學習歷程才正要開始，在這AI的時代，她要給畢業生6個「I」愛的叮嚀，分別是Information、Integration、Intervention、International、Intelligence、Interesting。

她說，6「I」代表的要能夠蒐集和掌握最新資訊，擁有整合、創新的能力及國際化的視野，並運用父母給的智能與時俱進，不被時代淘汰，期待同學都能找到自己有興趣的領域與志業，發揮所長。（編輯：謝雅竹）1130608