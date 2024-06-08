莊春仁製藥涉製偽藥 高市全數下架回收

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）衛生福利部今天公布台南市莊春仁生物科技製藥涉嫌製造偽藥，高雄市衛生局表示，涉案藥品共有12批，且都是成藥；稽查確認業者已將相關產品全數下架回收。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，依據衛生福利部中醫藥司提供的下游藥局名單，派員稽查下架回收狀況，業者已全數將相關產品下架回收。另通知高市中藥商、中醫師、藥劑生及藥師公會，請會員依法配合下架回收。

衛生局指出，目前已稽查229家中醫醫院、中醫診所、藥局及藥商，其中有2家藥局查獲有販售此次涉案的產品「利膽保肝丸」（柴胡清肝散）15瓶、「血康能清血丸」（大柴胡湯加味）2瓶，皆已請藥局下架回收封存，不可販賣。

衛生局表示，已請衛生所持續查察，若發現有涉案產品將依藥事法封存，保障市民用藥安全。

衛生局也呼籲市民，若有購買者勿服用，如服用後有身體不適迅速就醫。另對所購買或服用藥物是否為合法製藥廠所製造疑慮，請至衛生福利部中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢」系統查詢。（編輯：郭諭儒）1130608