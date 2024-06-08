台南學生北海道熱舞「龍來台灣」 討喜掀高潮

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（中央社記者楊明珠札幌8日專電）日本北海道札幌市每年6月舉辦YOSAKOI SORAN（索朗祭），在交通部觀光署協助下，台南應用科技大學舞蹈系師生組成台灣隊，以「龍來台灣」為名演出，博得熱烈掌聲，有日本民眾拿中華民國國旗扇子來加油。

第33屆YOSAKOI SORAN（以下簡稱索朗祭）活動6月5日至9日在札幌市舉辦，這項活動每年有200多支來自日本各地及海外的表演隊伍報名，吸引逾200萬名觀光客前來，與當地知名的雪祭（冰雪節）並列為北海道兩大慶典活動。

交通部觀光署希望藉這活動參觀人潮及電視轉播宣傳推廣，吸引更多日本民眾到台灣觀光，今年特別邀請台南應用科技大學舞蹈系師生組成台灣隊，以「龍來台灣」為名演出，舞蹈主題以「龍」的元素融入編作，舞蹈的空間變化及隊形編排，表現川流不息、延綿不斷，象徵風調雨順、五穀豐收。

觀光署表示，今年正逢台南建城400年歷史喜慶，特別加入台南獨特「劍獅」元素，舞劍獅用以象徵避凶納福，舞形以多層次黃、紫、藍色彩代表富貴吉祥與平安順利；以龍獅威福相匯，祈求世界和平、國泰民安。

觀光署主秘方正光對中央社表示，很高興代表觀光署長周永暉率領台灣隊參加本屆索朗祭，看到學生賣力表演，展現吉祥物，也看到日本朋友對台灣隊揮手致意，感到很開心。

方正光說：「很高興台灣能組隊參加，而且日方與台灣燈會彼此都有交流，索朗祭活動帶給大家一種社區青年對社區的凝聚力，我們希望藉此能為台日的觀光文化交流帶來更多日本客，一起為美好台灣的觀光打拚。」

身穿特製龍圖案外套的台南應用科技大學校長楊正宏親自督軍，也為學生加油打氣。他對中央社表示，要感謝觀光署支助，讓台南應用科技大學有機會為台灣觀光宣傳，這次是大學師生第5次參加索朗祭，感覺活動愈辦愈好。

他說，台南市長黃偉哲這次為了台南農產品來到北海道宣傳，他認為這是個很好的開始。如果可以，台南應用科技大學也願意承擔這樣子的責任，為台南、為台灣的觀光宣傳。

今天「龍來台灣」表演不僅是在大通公園八丁目的大舞台上，也有踩街表演，以及在某知名百貨公司前定點表演，希望能讓眾多觀眾欣賞。表演時，有時舞者賣力揮舞寫有英文TAIWAN的大旗、台南應用科技大學的大校旗，或是寫有「台南極上芒果」和愛文芒果圖案的大旗，吸睛效果十足。

楊正宏說，今年是龍年，希望把龍的精神帶到日本來，取諧音「龍來台灣」，就是希望能讓日本民眾到台灣觀光的人數衝高，自己感覺「龍來台灣」為活動掀起一小陣高潮，達到為台灣觀光宣傳的作用。

頭戴水晶龍角，長相神似藝人大S的學生說自己是扮演「水龍」，第一次一起參加大型活動。剛好是來到日本，感覺很高興，能和學校裡50多名從高一到大四的同學、學姐、學妹、學長一起表演感到很榮幸。

今天札幌溫度將近攝氏30度，相當炎熱，很多參加索朗祭的舞者要注意補充水分避免中暑。台灣的學生在樹蔭下休息時，看到路過的日本舞者都用日文主動喊「大家辛苦了」，日本舞者也點頭致謝。

觀光署東京事務所所長鄭憶萍表示，為了加強推廣觀光新品牌3.0「TAIWAN–Waves of Wonder」，希望以新品牌「台灣魅力‧驚喜無限」的概念，創造話題及透過多元活動持續吸引日本民眾目光，5月27日起就在札幌市地下鐵南北線札幌車站地下步行空間設置台灣觀光大型壁面廣告。

此外，在索朗祭期間，特別運用踩街表演地方車、主舞台廣告、現場廣告播放等多方位宣傳，並提供一年份的鳳梨酥作為今年大賞（大獎）隊伍獎品。另於8、9日這兩天設攤參與今年在北海道廳舊本廳舍會場增設的「Waashoi！ 祭×祭 広場」活動，邀請航空公司華航、長榮、星宇、旅行社HIS及台南市政府共同推廣台灣，期盼推動台日觀光平衡交流，再創台日觀光交流700萬人次高峰。（編輯：郭中翰）1130608

在交通部觀光署協助下，台南應用科技大學舞蹈系師生組成台灣隊參加在日本北海道札幌市舉辦的YOSAKOI SORAN（索朗祭）活動，表演「龍來台灣」，有招攬日本民眾到台灣觀光、交流之意。舞蹈充滿喜慶氣氛。中央社記者楊明珠札幌攝 113年6月8日

台南應用科技大學舞蹈系師生組成台灣隊參加在日本北海道札幌市舉辦的YOSAKOI SORAN（索朗祭）活動。這次是該校第5度參加，適逢龍年，帶來「龍來台灣」舞蹈，具有希望日本民眾多到台灣觀光之意。中央社記者楊明珠札幌攝 113年6月8日

台南應用科技大學舞蹈系師生組成台灣隊，參加在日本北海道札幌市舉辦的YOSAKOI SORAN（索朗祭）活動，表演「龍來台灣」舞蹈，主要角色有水龍、花龍（圖），舞者學生從高一至大四都有。8日札幌天氣炎熱，舞者休息時趕緊補充水分，保持體力。中央社記者楊明珠札幌攝 113年6月8日