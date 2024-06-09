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補助健保兒童6次發展評估 國健署公告7月上路

2024/6/9 12:00
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（中央社記者曾以寧台北9日電）兒童發展遲緩及早診斷、接受早期療育，對日後發展相當重要。國健署公告兒童發展篩檢服務方案，7月起提供具健保身分的未滿7歲兒童，每人6次兒童發展篩檢服務。

衛生福利部國民健康署日前公告「兒童發展篩檢服務方案」，參考美國疾病管制暨預防中心（CDC）及國內專家建議，建立兒童發展篩檢模式，於今年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，以期及早發現發展遲緩兒童，及早療育，以提升兒童健康；並宣布廢止4月9日公告版本。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙今天告訴中央社記者，先前公告版本僅針對本國及兒童提供發展篩檢，但考量相關兒童預防保健資源是針對所有具健保資格兒童，因此修訂為所有具健保卡的小朋友都可適用。

衛福部公告指出，此方案針對具健保身分的6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，各補助1次篩檢服務，可配合兒童預防保健服務執行。

方案並提供篩檢量表，由執行醫師針對兒童的動作、語言、認知、社會等面向，進行發展篩檢；若發現發展異常，醫師應給予篩檢結果說明，並利用健保電子轉診平台進行轉介，以及時提供早療等資源。

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方案執行機構為辦理國健署兒童預防保健的健保特約醫事服務機構，須由登記執業的兒科、家庭醫學科專科醫師，或取得證明的幼兒專責醫師，且須具國健署認可單位所辦理「兒童發展篩檢量表使用說明」課程合格證明。

林真夙指出，方案經費來源由國健署運用菸品健康福利捐支應，補助兒童發展篩檢服務費每案每次新台幣400元、兒童發展篩檢異常個案轉介獎勵費每案每次250元，均不列入健保總額預算。（編輯：張雅淨）1130609

#國健署
林真夙
擴大補助兒童發展評估 逾4萬人受惠把握早療黃金期
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