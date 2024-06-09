端午連假第2天國道上午大致順暢 午後北返車潮湧現

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（中央社記者余曉涵台北9日電）今天是端午連假第2天，高公局指出，截至中午國道大致順暢，下午預估會有北返車潮，國1北向西螺-埔鹽系統等11路段可能車多壅塞，提醒用路人留意。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，截至今天上午11時，國道全線交通量為29.9百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國1北向汐止系統至五堵；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，預估下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。用路人可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

省道方面，交通部公路局指出，易壅塞路段包含銜接國道快速公路，包含北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路則包含中部台61線中彰大橋路段，還有觀光景點周邊道路像是北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段。（編輯：張雅淨）1130609