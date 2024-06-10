端午連假收假日上午國5恐壅塞 西部國道估午後現北返車潮

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（中央社記者余曉涵台北10日電）今天是端午連假收假日，上午9時左右國道大致順暢，高公局表示，預估今天上午國5北上恐車多壅塞， 西部國道則是中午過後才會出現北返車潮。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，目前各國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.0百萬車公里。

高公局指出，預估今天上午國道重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

省道方面，公路局指出，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路為北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段。

主要省道幹道包含台61線鳳鼻-香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮-楓港及台9線南迴公路。部分短程旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡~淡水與萬里-大武崙路段、台3線大溪路段及台21線日月潭周邊路段等。（編輯：黃世雅）1130610