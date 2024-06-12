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捷克參議院副議長訪政大 勉學子多參與國家事務

2024/6/12 15:37（6/12 15:51 更新）
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捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（圖）率團訪台，11日前往政治大學交流並發表演說，鼓勵年輕學子在追求民主自由的同時多參與國家大事，青年的參與對國家未來至關重要。（政治大學提供）中央社記者許秩維傳真 113年6月12日
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（圖）率團訪台，11日前往政治大學交流並發表演說，鼓勵年輕學子在追求民主自由的同時多參與國家大事，青年的參與對國家未來至關重要。（政治大學提供）中央社記者許秩維傳真 113年6月12日
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（中央社記者許秩維台北12日電）捷克參議院副議長德拉霍斯率團前往政大交流，並發表校園演講，德拉霍斯鼓勵學生多參與國家大事，年輕人的聲音有助於鞏固民主。

政治大學今天發布新聞稿指出，捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）近日率團訪台，昨天上午率領跨部會主管及學術代表到政大交流，德拉霍斯更發表校園演講，即使演講僅有半小時，仍吸引近百名學生慕名前來聆聽。

德拉霍斯以「捷克共和國和台灣：民主的成功故事」為題進行演講，從捷克的轉變談起，分享捷克如何從共產到民主，再走向世界開放的歷程。

德拉霍斯表示，台灣與捷克的民主歷史背景相似，都曾在非民主政權下奮鬥，這段歷史加強彼此對民主價值觀的承諾，捷克和台灣的合作努力，將不斷提升雙方民主的價值；他也鼓勵年輕學子，在追求民主自由的同時，多參與國家大事，青年的參與對國家未來至關重要，年輕人的聲音將有助於鞏固民主，打造韌性社會。

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演講現場有許多學生提問，政大斯拉夫語文系大四生黃威融以流利的捷克語詢問台生至捷克求學的獎學金事宜。德拉霍斯回應，提供獎學金給遠赴捷克求學的台灣學子，這個議題雖不是參議院的權限，但承諾將照會捷克政府相關部門研議。

政治大學校長李蔡彥提到，政大與捷克多年來保持友好關係，政大更是台灣唯一提供捷克語言課程的學校；政大也和捷克查理士大學合作成立供應鏈韌性中心，首批查理士大學學生下週將抵台，參加政大「2024全球半導體供應鏈」的暑期密集學分課程，透過跨國學術合作交流，期望未來能深化與捷克的合作關係。（編輯：李亨山）1130612

#李蔡彥
#捷克
德拉霍斯
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