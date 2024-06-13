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大學申請入學放榜 11校醫學系出現118個缺額

2024/6/13 10:16（6/13 10:24 更新）
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（中央社記者許秩維台北13日電）113學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系提供585個名額，最後分發467人，出現118個缺額，以台北醫學大學醫學系缺額39個最多。

大學甄選入學委員會今天公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，總名額5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，報名分發率52.61%。

在醫學系自費生方面，11校合計提供585個名額，5673人報名，1865人通過篩選，分發467人，有118個缺額，以台北醫學大學醫學系缺額39個、高雄醫學大學醫學系缺額30個較多，台灣大學醫學系希望組（招低收、中低收入戶、特殊境遇家庭及新住民子女、偏遠高中學生）也有1個缺額。

醫學系公費生部分，113學年有9校提供71個名額，1109人報名，255人通過篩選，66人獲分發，有5個缺額。

另外，大學甄選入學委員會也公布113學年繁星推薦醫學系錄取結果，有11校提供198個名額，528人報名，327人通過篩選，最後錄取198人，沒有缺額。（編輯：陳政偉）1130613

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