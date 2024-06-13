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大學申請入學放榜 分發結果網路查詢看這裡

2024/6/13 08:13（6/13 09:12 更新）
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圖為1月學測考生在建國中學考場一同複習。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北13日電）113學年大學申請入學管道提供約5.5萬個名額，4.5萬人符合登記志願序資格，申請入學統一分發結果於今天上午9時起公告並開放網路查詢。

大學甄選入學委員會新聞稿指出，113學年大學申請入學管道共66所大學、2208個系組參與招生，總名額為5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，每名考生至多可報名6個校系，各校已於6月3日下午3時前公告錄取結果。

根據甄選委員會彙整各校錄取結果後，共4萬5176人符合登記資格，符合登記資格的考生於6月6日至7日登記就讀志願序後，將接受統一分發，統一分發結果於6月13日上午9時起公告，考生可透過甄選會網站查詢

統一分發結果公告後，錄取生如有疑義，可於6月14日中午12時前以網路申請複查，並繳交作業費新台幣100元，申請複查以1次為限，複查結果於6月16日上午9時起於甄選會網站開放查詢，複查後結果如有異動，甄選會將以專函通知考生及大學。（編輯：謝雅竹）1130613

#大學申請入學
#大學甄選入學委員會
#網路
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