台積電、黃仁勳熱門新聞效應 中一中14人上台大電機

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台積電及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳引發全台風潮。台中一中今年有14人錄取台灣大學電機工程學系，校長林隆諺分析，學生選系會隨當年熱門新聞而有所變化。

113年台灣大學申請入學今天放榜。台中一中上午召開記者會，台中一中截至目前統計，共有71人考取台灣大學。林隆諺接受媒體訪問表示，112年考取台大電機系學生5名（含1繁星），113年則有14名學生上台大電機系（含1繁星、1奧林匹亞），分析原因，學生對系所選擇，隨著當年熱門新聞有所變化。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因醫師在當時為國家英雄，學生多選擇醫科就讀；近年，因台積電、黃仁勳效應，學生考量未來就業，選擇電機系就讀的意願高。

多名學生現身分享讀書計畫，張均浩、曾奕翔、呂學彥都考上台大電機系，3人延續高中情緣，上大學後繼續當同學。

張均浩對數理有興趣，又因電機系較為熱門，將志願排在前面。曾奕翔幼時在美國住了4年，高二時花了3個月時間，自己撰寫全英語自傳，記錄生活趣事；因喜歡看電影，曾奕翔自編自導電影，電影在畢業典禮上播放。

演出電影的呂學彥回憶，電影拍了2個月，他曾在大太陽下穿西裝、寒天中穿短袖衣褲；呂學彥自小喜歡組裝，因父親也是工程師，鼓勵他朝電機系發展。

喜歡數學的張竣淇曾為了解題算到天亮，他今年考取台大數學系；他說，學習數學遇到瓶頸時會先思考，有時豁然開朗就能解答了。（編輯：陳仁華）1130603