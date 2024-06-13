大學申請入學1.1萬缺額銘傳文化淡江最多 台清交成都破百

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（中央社記者許秩維台北13日電）113學年大學申請入學管道統一分發結果公布，今年有1萬1671個缺額，台大等頂尖大學缺額也破百，缺額前3多的都是北部的老牌私校，但多數學校名額使用率都比去年提升。

大學甄選入學委員會今天舉行記者會，公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，總名額5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，報名分發率52.61%，缺額1萬1671個，台大資管系增額錄取2名。

113學年申請入學有9校缺額比率大於50%，比112學年（11校）略減，今年僅台北藝術大學滿招零缺額；頂尖大學也出現不少缺額，如台灣大學有178個缺額、成功大學有230個缺額、清華大學126個缺額、陽明交通大學101個缺額。

根據甄選會資料，缺額最多的是銘傳大學667個（總名額2224個）、中國文化大學591個（總名額1742個）、淡江大學513個（總名額2401個）；名額使用率最低的是華梵大學17.59%、中信金融管理學院28%。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前在台灣發表演講，有17所公私立大專被點名，其中台灣大學、成功大學成功大學、清華大學、陽明交通大學、台灣師範大學、中央大學、中山大學、淡江大學、東海大學、元智大學、中原大學、輔仁大學、義守大學等校今年申請入學名額使用率都比去年提升。

大學甄選入學委員會總幹事黃俊儒表示，近年AI跟資通訊產業很熱門，台成清交等校的電機系幾乎都滿招，觀察學測報考人數也發現，報考數A（理工、資訊科系採計較多）比例有增加；今年各校申請入學名額使用率普遍有提升，僅少數是下降，以非理工科系為主的學校受到的挑戰較大。

政府推動私立大專校院學雜費減免政策，今年2月開始上路，每學年減免新台幣3.5萬元，外界關注部分公立大學可能面臨招生挑戰。根據甄選會分發結果數據，今年國立大學也有不少缺額，以嘉義大學323個缺額、東華大學318個缺額、政治大學298個缺額較多。

大學招生委員會聯合會組長連昭雯提到，從單一入學管道來評估政策產生的影響，可能未必準確，例如東華大學今年缺額增加，有可能是和地震相關，雖然政府有補助私校生學費，但淡江、輔仁、東吳等老牌私校仍有不少缺額，因此暫時還未能看出私校學費補助政策造成的影響。（編輯：陳政偉）1130613