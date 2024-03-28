社工遭上銬未衝擊招生 申請入學報名反增近千人次

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（中央社記者許秩維台北28日電）113學年大學申請入學1階篩選結果今天公告，各大學社工系總計5623人次報名，比去年增近千人次，台大社工系更成長1倍，先前兒福聯盟社工遭上銬的事件似乎並未影響到招生。

大學甄選入學委員會發布新聞稿公告113學年大學申請入學第1階段篩選結果，總名額5萬1499個名額，有7萬8187人報名，6萬3449人通過第1階段篩選，通過篩選率81.15%。

台北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，檢警為釐清兒盟社工訪查男童紀錄是否造假，發動搜索約談，陳姓社工被上銬的畫面曝光後，引發外界熱議，也關注是否會影響到社工系招生。

大學甄選入學委員會總幹事黃俊儒接受媒體聯訪時表示，今年申請入學各校社工系共有536個招生名額，比去年564個略減，但今年有5623人次報名，比去年4649人次增加近千人次，看來並未受到單一新聞事件的影響。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森也提到，台大社工系今年有282人報名，比去年增加143人，成長約1倍，未受到先前新聞事件的影響，且通過篩選考生最低落在採計學測4科合計52級分，成績也是相當優異。

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去年媒體報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後護理人員快速流失，導致醫院「有床沒人」，無奈關床，影響急重症病患就診權益，還有護理師在「公共政策網路參與平台」提案，要求改善血汗醫護產業現況。

黃俊儒指出，今年申請入學各校護理系總計提供767個名額，比去年723個略增，今年有5576人次報名，也比去年5257人次略增，評估護理系招生應該未受到相關輿論的影響。（編輯：管中維）1130328