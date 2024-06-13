台大申請入學醫學系招12公費生 現3缺額歷年最多

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（中央社記者許秩維台北13日電）台灣大學今天公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，醫學系公費生招12人，出現3個缺額，是歷年最多，推估是受2階報名率下降、考生重複錄取其他校系等影響。

大學甄選入學委員會今天公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，總名額5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，報名分發率52.61％，缺額1萬1671個。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森接受媒體電話聯訪時表示，台大申請入學管道今年提供1793個名額，比去年略多，有1萬6372人次報名，分發1617人，台大資管系增額錄取2人，最後實際缺額176人，缺額較多的包括工管系企管組缺12人、化工系缺11人、社工系缺11人。

至於醫學系跟牙醫系，李宏森提到，醫學系自費生無缺額，公費生有3個缺額是歷年最多，醫學系公費生招12人，27人通過1階篩選，僅14人報名參加2階甄試，最後正備取共13人，但因考生可能重複錄取多個校系，最後僅分發錄取9人，出現3個缺額；另外，台大希望組（醫牙）有1個缺額，最後落在牙醫系。

李宏森也觀察到，台大這兩年報名申請入學2階甄試的考生比率比往年下降，以往通過1階篩選的考生大概有8成會報名2階甄試，但去年降至7成5，今年更只剩7成3，參加甄試的人比預計少，加上學生可重複錄取，就可能導致備取人數不足，最後產生缺額。（編輯：陳政偉）1130613