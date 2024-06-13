台大醫學系115學年申請 採計移除英文科改社會

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（中央社記者許秩維台北13日電）台大今天宣布，醫學系自115學年起，繁星推薦、申請入學採計將移除學測英文考科、納入社會考科，改為採計國文、數學A、自然、社會等4科，現在高一生適用。

台灣大學今天發布新聞資料顯示，台灣大學醫學院醫學系日前召開112學年第3次招生委員會議，會中決議通過，自115學年起將調整大學繁星推薦、申請入學招生管道的採計學測考科，分科測驗的檢定學測考科標準也會同步調整。

台大醫學系繁星推薦、申請入學原採計學測的國文、數學A、自然、英文等考科，自115學年起改採計學測國文、數學A、自然、社會考科；分發入學管道原採計分科測驗的數學甲、物理、化學、生物等考科，並設定學測國文和英文的頂標為檢定標準，115學年起改為只檢定學測國文頂標。

台灣大學招生辦公室執行長李宏森接受媒體電話聯訪時表示，醫學系認為社會領域課程有助於從各面向培養學生的醫學人文基礎，並作為未來進入各種專業領域進一步學習的基礎，因此自115學年起繁星和申請的採計科目拿掉學測英文，改為採計社會，現在的高一生適用，分科測驗也取消檢定學測英文。

至於為何選擇不採計或檢定英文，李宏森說明，台大醫學系考量多年來錄取學生在高中階段的英語能力都很不錯，加上進台大後，除了必修大一英文，還要修進階英文，畢業前也要達到全民英檢中高級的門檻，因此對學生的英文能力不擔心。

以113學年申請入學管道為例，多數大學的醫學系採計學測國文、數學A、自然、英文，但中國醫學大學醫學系採計國文、數學A、社會、自然，輔仁大學和馬偕醫學院的醫學系則採計英文、數學A、社會、自然。（編輯：陳政偉）1130613