大學申請入學缺額連3年破萬 甄選會推估2原因

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（中央社記者許秩維台北13日電）113學年大學申請入學管道統一分發結果今天公布，缺額連3年破萬。大學甄選入學委員會推估，可能和考生重複錄取多個校系、個人志願選擇等影響有關。

大學甄選入學委員會今天公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，總名額5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，報名分發率52.61%，缺額1萬1671個。

近年來受少子女化影響，各級學校學生人數呈現遞減趨勢，但大學申請入學管道已連續3年缺額破萬，頂尖大學也有不少缺額，例如台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交通大學等校今年缺額都破百。

大學甄選入學委員會總幹事黃俊儒告訴中央社記者，雖然近年來考生減少，但申請入學每人可報名6個校系，部分熱門校系可能有考生重複錄取，但最後只能分發至1校系，就會出現缺額；雖然各大學都提供名額，卻不一定都會有很多考生報名，因此難免會有缺額。

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台灣大學113學年申請入學管道也缺額176人。台大教務處註冊組組長李宏森說明，以往通過申請入學1階篩選的考生，大概有8成會報名2階甄試，這兩年報名比率卻持續降低，去年降至7成5，今年更只剩7成3，由於參加甄試的人比預計少，加上學生可重複錄取多個校系，就可能導致備取人數不足，最後產生缺額。

黃俊儒表示，觀察113學年申請入學分發結果，多數學校的名額使用率都有提升，而申請入學的缺額會回流到分發入學管道，考生通過申請入學1階篩選後，如果非心中的理想志願，有些人會試試看參加甄試，但也有人可能放棄，直接準備分發入學管道的考試，這可能是導致2階甄試報名率下降和缺額產生的原因之一。（編輯：李亨山）1130613