黃仁勳效應帶動理工科系夯 人文大學招生挑戰大

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（中央社記者許秩維台北13日電）113學年大學申請入學管道今天放榜，輝達執行長黃仁勳帶動AI熱，讓理工科系大學招生亮眼，名額使用率比去年提升，以文法商為主的政治大學，名額使用率則下降。

大學甄選入學委員會公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，總名額5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，報名分發率52.61%，缺額1萬1671個。

黃仁勳日前在台灣發表演講，有17所公私立大專被點名，其中台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交通大學、台灣師範大學、中央大學、中山大學、淡江大學、東海大學、元智大學、中原大學、輔仁大學、義守大學等校今年申請入學的名額使用率都比去年提升。

大學甄選入學委員會總幹事黃俊儒表示，近年來AI及資通訊產業很熱門，台成清交等校的電機系幾乎都滿招，觀察學測報考人數也發現，報考數A（理工、資訊科系採計較多）比例有增加；今年各校申請入學名額使用率普遍有提升，僅少數下降，以非理工科系為主的學校受到的挑戰較大。

在頂尖大學中，以人文社會商管領域著稱的政治大學，今年出現298個缺額，招生名額使用率6成7，比去年（7成3）下降。

政治大學校方說明，今年申請入學通過第1階段篩選的學生皆屬高分群，因此重榜機率高，尤其與台大重榜嚴重，今年參與2階甄試人數也較去年少3%，可能部分學生決定報名分科測驗，因此學系選才機會也減少；未來將檢討提高學生甄試意願，招生對象與他校區隔，讓真正想進政大的學生得以入學。（編輯：管中維）1130613