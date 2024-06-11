港澳學生申請來台留學 AI相關科系受青睞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北11日電）大學問網站今天表示，台灣正在發展AI產業，港澳學生申請來台留學，除了醫藥、設計、傳播等熱門科系外，今年也對AI相關科系有高度興趣，畢業後有機會申請留台就業。

大學問網站今天發布新聞稿指出，目前正值港澳學生申請來台就讀大學或高中職五專的最後階段，港澳學生如規劃畢業後留台工作，可觀察台灣未來人才的需求，優先選擇AI、半導體、醫療照護，以及政府大力推動的智慧機械、綠能科技、生醫產業、新農業等相關科系，以提高留台機率。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布將來台設立總部，並與全台17所大學產學合作。大學問網站提到，與NVIDIA產學合作的大學中，目前尚有台師大（僑先部）、實踐、淡江、輔大、中原、元智、東海、南台科大、中山及義守等10校的港澳招生報名時程尚未截止，未來希望留台工作並投入AI應用工作的學生，可把握最後申請機會。

政府近年推出各項友善服務措施，如移民署建置各類簽證的網路申辦系統、勞動力發展署簡化工作許可申請程序、僑委會的「僑生i就業Career all Pass」等平台，提供求職媒合服務及就業資訊；陸委會也與策進會舉辦「評點制座談會」、「居留定居座談會」等活動，提供港澳生求職所需資訊。

大學問網站也鼓勵有意來台留學的港澳學生把握申請最後階段，可到「2024台灣高中職五專教育展」、大學問網站香港專區、海外聯合招生委員會、各大學國際招生網站等查詢相關資訊，畢業後可依「留台工作評點制」申請留台就業。（編輯：謝雅竹）1130611