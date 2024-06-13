大學申請分發率52.61% 1.1萬缺額近7年次高

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（中央社記者許秩維台北13日電）113學年大學申請入學統一分發結果今天公告，7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，分發率52.61%，是近10年次低，而缺額約1.1萬個，比去年少逾4000個，是近7年次高。

大學甄選入學委員會今天公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，66所大學、2208個系組參與招生，總名額5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，報名分發率52.61%，是近10年次低，僅比去年略高。

缺額部分，甄選會資料顯示，113學年申請入學分發後的招生缺額有1萬1671個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比112學年減少4450個，是近7年次高，缺額減少原因主要是招生名額比去年減少，但報名人數增加，且完成登記志願序的考生人數也增加。

甄選入學委員會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加113學年「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定於6月13日至6月16日每日上午9時至晚間9時期間聲明放棄入學資格。（編輯：謝雅竹）1130613