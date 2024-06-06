114年起醫師高考第一階段考試 應考資格增列年級限制

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（中央社記者陳俊華台北6日電）考試院會今天通過修正專技醫師高考考試規則，醫師類科第1階段考試應考資格，增列6年制醫學系應完成4年級課程，4年制學士後醫學系應完成2年級課程的規定，並從民國114年考試開始適用。

考試院透過新聞稿表示，現行醫師第1階段考試的應考資格，針對在學學生部分，只規範修畢醫學系基礎學科成績及格，領有學校證明文件者即可報考。

考試院說，為避免部分學校將基礎醫學課程大量往低年級安排，壓縮低年級的通識、人文與博雅教育課程，影響學生的學習態度，以及對人文關懷相關課程重要性的認知，因此參酌112年9月22日召開的「全國公私立醫學校院院長會議」決議，在醫師第1階段考試應考資格，增列6年制醫學系應完成4年級課程，4年制學士後醫學系應完成2年級課程的規定，並獲得相關機關、學會及學校的高度共識。

考試院表示，針對藥師考試部分，這次修正參考其他醫事考試類科名稱體例，修訂藥師類科應試科目名稱為「藥學（一）（包括藥理學與藥物化學）」、「藥學（二）（包括藥物分析與生藥學（含中藥學））」、「藥學（三）（包括藥劑學與生物藥劑學）」、「藥學（四）（包括調劑學與臨床藥學）」、「藥學（五）（包括藥物治療學）」及「藥學（六）（包括藥事行政與法規）」。

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考試院說，有關上述各科目考試範圍、內涵及命題大綱等仍維持相同，對應考人權益並無影響，並自114年考試開始適用，以利應考人準備應試。

考試院指出，為因應藥師考試的精進與改革，考選部參酌台灣藥學會及相關機關、學校、公會的意見，延長部分應試科目考試時間，將試題題數80題的科目考試時間，由60分鐘延長為90分鐘，並從113年第2次專技高考藥師考試分階段考試開始實施。（編輯：林克倫）1130606