東吳大學堂小紅書發文惹議 東吳：非官方帳號

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（中央社記者許秩維台北13日電）中國社群平台小紅書出現「東吳大學堂」的帳號，發文強調來自「台灣地區」，引發討論。東吳大學今天澄清，「東吳大學堂」小紅書並非東吳官方帳號。

媒體今天即時新聞報導，中國社群平台「小紅書」近年吸引不少年輕族群使用，有台灣網友發現，小紅書出現名為「東吳大學堂」的帳號，首篇發文強調是來自「台灣地區」的東吳大學，引發台灣與中國網友熱烈討論。

東吳大學今天在官方網站發文指出，東吳大學推廣部與台灣某教育機構合作，但此合作尚未簽約，「東吳大學堂」小紅書並非東吳大學任何官方帳號，也非東吳大學所設立，帳號與文章內容事先未經校方知曉，即由對方自行上架。

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稍早東吳大學表示，「東吳大學堂」小紅書是進修推廣部委託上海教育機構經營。在接近中午時，東吳大學更正，推廣部合作對象是台灣教育機構，此教育機構在上海設有辦公室，所以稍早的說明有誤。

東吳大學校方指出，學校發現該帳號內容極為不妥，已於第一時間通知對方，刪除「東吳大學堂」小紅書帳號並撤下文稿，且立即中止與該台灣教育機構的合作。（編輯：陳清芳）1130613