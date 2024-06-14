曬花生免憂人力不足 農試所智能乾燥機誕生

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）落花生不論是日曬或市售大型傳統箱式乾燥機都耗費人力；因應農業缺工，農試所今天表示，研發2年的「太陽能溫控智能雜糧乾燥機」已可使用，可精準調控乾燥品質，免擔心缺工。

為因應農業缺工，農業部研究單位不斷在各項農業實務需求上研發技術，農業部農業試驗所發布訊息指出，今天偕同晟豐農業機械有限公司，在業者所在地的雲林縣虎尾鎮舉辦「太陽能溫控智能雜糧乾燥機（落花生）」產學合作成果觀摩會，為人力不足提供解決法門。

農試所說明，傳統雜糧的落花生乾燥採用日曬方式進行，除易受天候影響，也很耗費人力、時間；即便使用現在市售的大型雜糧傳統箱式乾燥機，也須有人力做翻倉動作；對缺工的產地來說，都不符合現況使用條件。

結合綠能、智慧化科技，農試所主秘謝廷芳說，「太陽能溫控智能雜糧乾燥機（落花生）」由農試所跟這家業者共同研發2年完成，內嵌荷重元感測器，可即時自動感測乾燥過程中的重量變化，所以能更精準地控制乾燥參數，提升乾燥品質，進而節省人力、解決缺工問題。

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他並說，此新機具還結合太陽能發電儲能系統，可節省25%到30%電能消耗，同時大幅降低乾燥過程中二氧化碳排放量，十分環保；而且不像傳統箱式乾燥機是固定設置，這台智能機具可用3.5公噸長軸板貨車搬運，產銷班的成員可以一起購買、輪流使用。

他也告訴中央社記者，今天舉辦觀摩會先介紹使用方法與功能，接下來農試所會進行農機性能測定，希望納入農業部農糧署鼓勵農民、農團購買農機可獲補助的項目之列，通常可獲補助1/3到1/2，且這台不只花生適用，其他雜糧也可以使用；至於最終上市價位，有待業者評估。（編輯：陳政偉）1130614