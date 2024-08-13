本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台南建城400年 美法韓鬧區連7天輪播行銷影片

2024/8/13 10:42（8/13 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024台南建城400年，台南市政府12日起一連7天在美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區輪播15秒影片，行銷古都之美。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月13日
2024台南建城400年，台南市政府12日起一連7天在美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區輪播15秒影片，行銷古都之美。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南13日電）2024台南建城400年，台南市政府12日起一連7天在美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區，輪播15秒影片，呈現孔廟、燒王船及蜈蚣陣等意象，行銷古都之美。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府推動台南城市國際宣傳，8月12日至18日連續7天（當地時間），在美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區，輪播「台南400」影片，9月底也將在日本東京新宿播出。

「台南400」15秒行銷影片，呈現台南孔廟、燒王船及蜈蚣陣等代表性意象，將台南古都之美躍向國際，同時讓這座400年古城璀璨光芒在國際閃耀。

台南市長黃偉哲表示，市府選擇美國紐約、韓國首爾、法國巴黎、日本東京等國際知名大都會重要地標播放「台南400」影片，正是著眼國際代表性及匯聚龐大觀光人流，有效觸及在地民眾及觀光客。

黃偉哲希望透過影片讓人真切感受台南完美融合新舊傳統魅力，留下美好深刻印象，台南也展開雙臂「一起台南，世界交陪」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府文化局表示，「台南400」行銷影片，涵蓋蜈蚣陣、燒王船等傳統宗教文化活動，另有台南孔廟、林百貨、扇形鹽田、生命之樹及台灣燈會等跨時代文化資產景觀，擁有豐富文化感與生命力。

此外，1624年大航海時代，荷蘭人分別到紐約及台南，兩座城市各自開展精彩歷史；400年後，台南影片在紐約播放，更串起歷史脈絡，共同見證東西方文化在全球化發展，別具意義。（編輯：黃世雅）1130813

#台南市政府
#法國
#紐約
#黃偉哲
#台南孔廟
#台南市
#市府文化局
#美國
#台南400
黃偉哲
台南六甲民宅火災5死 疑可燃液體雜物多、鐵皮加蓋造成迅速延燒舉重好手方莞靈歸國 南市：做好準備再創佳績
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：