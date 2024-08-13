新北發布技職影響力報告書 盼讓孩子們發光發熱

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市教育局今天舉辦新北市技職年會並發布技職影響力報告書。教育局長張明文表示，希望新北技職教育能成為台灣各縣市的典範，期待讓每個孩子都能在技職專才領域發光發熱。

新北市教育局舉辦新北市技職年會，吸引多所高中職及科技大學校長與會，會中以「以人為本」的主題，揭示新北教育以學生為中心，希望能發揮「技職影響力」成就每個孩子。

會中，張明文與非營利組織Skills for U協會執行長黃偉翔共同發布技職影響力報告書，內容說明創造新北市影響力，讓技職教育帶給孩子適性發展、實踐夢想、應用科技、造就幸福、邁向永續及全球行動等精神。

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張明文表示，台灣的自由民主是世界華人社會的典範，而新北期許技職教育成為代表台灣各縣市的典範。就像奧運金牌選手林郁婷今天返台，而如同技職界奧運的世界技能競賽，也將於9月在法國里昂舉辦，新北有7名選手參賽，希望能像體育般得到大家的關注。

他強調，因為奧運，讓人知道行行出狀元，百工百業若能適性發展，只要放對位置，人人都是天才，而發布技職報告書，就是希望技職教育能得到大家的支持，就如同運動是專才，技職也是專才，希望每個孩子透過教育，都能在技職專才的領域上發光發熱。（編輯：李淑華）1130813