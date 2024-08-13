整理過往啟發現在「時光筆記本」助銀髮族規劃人生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北13日電）退休終於有閒，如何規劃人生卻成難題，即使家人間想討論，也難以開口。弘道基金會設計「時光筆記本」，引導整理過往、啟發現在，從生活、理財、健康等面向，規劃第3人生。

今年62歲的娟姐（化名）選擇提早退休，與家中姊妹排班，輪流回家陪伴高齡88歲的媽媽；但時間一久，回家變成例行公事、話題也逐漸變少。娟姐於是用「時光筆記本」陪伴媽媽，在筆記本引導下，如小偵探般探索媽媽人生故事。

以前，娟姐只知道媽媽喜歡奧黛麗赫本等國外影星，但記憶中她忙著顧店，1年只休2天，根本沒空觀影；如今她才知道，原來媽媽會趁中午人少，請店員顧店自己溜去看電影。在筆記本引導下，她也發現，媽媽雖因行動不便不喜歡出門，但仍有想去的地方，因此與姊妹們一起啟動陪母圓夢計畫。

內政部統計，國人平均壽命為79.84歲，男性76.63歲、女性83.28歲。若以勞動部統計的勞工平均退休年齡61.3歲來推算，每人約有20年以上退休生活。然而衛福部調查，65歲以上長者中，有32%對未來生活沒有安排，另有68%雖有安排，卻多數選擇閒賦在家。

弘道基金會觀察，許多人在退休後，因缺乏目標與動力，易感徬徨無措。因此設計「時光筆記本」，盼助50歲以上的熟齡族及銀髮族，一步步思考和規劃退休生活，從理財、健康、夢想實踐到人生畢業典禮等多方面入手規劃「第3人生」，展開精彩退休生活。

弘道老人福利基金會創新實驗組組長周雨潔今天透過新聞稿表示，許多人想和父母聊聊老後生活規劃、健康維持，甚至討論醫療照顧和身後事等等，卻不知道如何開口，或因忌諱避談，反而留下遺憾。

「時光筆記本」藉淺顯易懂的指引、豐富有趣的活動項目，從整理過去人生，啟發現在行動、規劃未來，打破對生命議題如預立遺囑的忌諱，陪伴使用者從不同角度思考人生。目前正在網路上限量義賣中（https://hdpr.page.link/gqEv）。

「如果人生是一本書，最後這一頁也要自己寫」，使用者梅姐（化名）認為，筆記本不僅幫助自己把握現在，讓人生精彩無憾，獲得更好的人生結局，未來離世，親人也可以拿起來翻閱，解除思念。（編輯：李亨山）1130813